. Кто может получить пенсию досрочно ?

Эксперт рассказал, что может сократить срок службы. В российском пенсионном законодательстве произошли некоторые изменения, которые принесут ряду граждан досрочный выход на пенсию. Согласно закону, около 30 категорий граждан имеют право досрочно получить пенсию. На это влияют многие факторы: профессия, трудовой стаж, место жительства, семейное положение или состояние здоровье. Также одним из оснований для выхода на пенсию на два года раньше является длительный трудовой стаж. В текущем году под «длительным» стажем понимается 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. В начале ноября были утверждены поправки в Закон «О страховых пенсиях», согласно которым теперь также при назначении пенсии досрочно в длительный стаж должны засчитывать время прохождения военной службы по призыву, независимо от того, где проходила служба. Будет сложнее женщинами-военнослужащими, так как им придется доказать, что служба не носила гражданский характер. Отмечается, что работа библиотекарем или поваров в воинской части не подпадает под действие нового закона, а вот должность метеоролога или телеграфиста однозначно является военной службой. На досрочную пенсию могут выйти женщины, воспитавшие троих (пенсия положена в 57 лет), четверых (в 56 лет) или не менее пятерых (в 50 лет) детей. Если мать троих детей имеет необходимый трудовой стаж, то она может в следующем году выйти на пенсию на пять лет раньше, чем ее ровесница с двумя детьми. А в случае, если женщина более 12 лет отработала на Крайнем Севере, то она сможет выйти на пенсию в 55 лет даже при наличии у нее двух детей, пишет ftimes.ru.