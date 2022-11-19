. Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
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Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке

Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
Певица Лайма Вайкуле поделилась фото без парика и головного убора. Последние месяцы Лайма Вайкуле крайне редко появлялась на публике. Если певица, которая сейчас живет в Юрмале, и выходила в свет, то обязательно надевала головные уборы. На новом фото в соцсети артистка показала, как сейчас выглядит ее прическа. Оказалось, Лайма Станиславовна сделала короткую стрижку. Она запечатлелась за столиком в кафе в цветочной блузке и белоснежных брюках.
Пользователи Сети активно отреагировали на фото. «Совсем лысенькая стала», «Надеюсь, у вас все хорошо. Вам идет любая стрижка, лишь бы здоровье было в порядке», «Выздоравливайте, пожалуйста», «Пришлось волосы обрезать. Видимо, все серьезно», — высказались подписчики. Напомним, в 1991 году у певицы обнаружили рак груди. Тогда она улетела в Америку и прошла курс лечения в хорошей клинике. По слухам, сейчас болезнь Вайкуле вернулась, поэтому артистке делают химиотерапию. Сама она не комментирует информацию.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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