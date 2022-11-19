. Лидера Little Big требуют лишить всего имущества
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Лидера Little Big требуют лишить всего имущества

Лидера Little Big требуют лишить всего имущества
Солист группы «Little Big» Илья Прускин задолжал по алиментам. Солист группы Little Big сбежал за границу и оставил ребенка без поддержки. Недавно солист группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на безденежье. Музыкант признался, что сбежал за границу буквально с одним чемоданом, и остался практически без средств к существованию. По словам артиста, сейчас у него нет возможности помогать близким, оставшимся в России.  Романа Худякова возмутило, что Прусикин перебрался в Европу, бросив не только родную страну, но и бывшую жену с сыном. Экс-депутат подчеркнул, что певца нужно обязать платить алименты. «Стал жаловаться, что у него нет денег даже на помощь ребенку, который остался в России. Надо взыскать с горе-отца алименты. Причем, с учетом его гонораров. Наложить арест на счет и имущество, если потребуется. Тут у него домик остался, между прочим», — высказался Худяков в соцсети.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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