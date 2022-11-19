. Лунный день сегодня 19 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Ежедневно Луна оказывает на все живое на Земле сильное влияние. Астрологи рассказали, каким именно будет влияние ночного светила в эту субботу, а также дали эксперты дали советы о том, как стать эффективнее во всех основных сферах жизни.

С точки зрения астрологии 19 ноября наступит весьма благоприятный для многих дел день. Самыми успешными людьми станут представители энергичных Знаков Зодиака. Эксперты считают, что сегодня многим из нас удастся выполнить очень много дел, что благотворно скажется на настроении и уверенности в себе, причем не только в этот день, но и в будущем.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Луна все еще убывает и все ещё делает это в знаке Девы — вот уже третий день подряд. Это значит, что нас с вами сегодня не будут отвлекать от дел и забот никакие дурные мысли и проблемы. Люди будут максимально собранными и готовыми работать день напролет.

Магнитные бури 19 ноября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

интеллектуальный труд;покупки себе и близким;отдых;уборка и ремонт.сильные физические нагрузки;неосмотрительность;лень;подозрительность, ревность, собственничество в отношениях;поездки и командировки.

Мелкие домашние дела, не завершенные раньше, имеют свойство напоминать о себе в те дни, когда вам откровенно не до них. Сегодня такие дела выполнять приятнее обычного. Поэтому главный совет на эту субботу — не позволять себе откладывать на потом обязанности по дому. Ничто не будет отвлекать нас от процесса, поэтому продуктивность окажется на высоте. Можно заканчивать ремонт, проводить генеральную уборку. Да, энергии сейчас не очень много из-за убывания Луны, но ее с лихвой хватит на всё. При желании можно даже сделать перестановку.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Луна в Деве не очень ценит свободу самовыражения. Любые яркие принты, расцветки и узоры сейчас не будут полезными. Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ориентироваться на спокойные цвета и отдавать предпочтение одежде, не привлекающей много внимания. Исключение составляет тот случай, если у вас сегодня запланировано свидание.

Минералы-талисманы дня: сапфир, кошачий глаз, агат и кунцит. Из украшений можно отдавать предпочтение изделиям из любого металла или сплава. Главное, чтобы его сила удачно сочеталась с вашими планами. В любви полезным будет золото, а в делах платина.

Любовь и общение 19 ноября

Благодаря обостренной интуиции в этот четверг можно будет понять, кто из знакомых людей является вашим недоброжелателем. Конечно, рвать все контакты и рубить с плеча не стоит — лучше просто присмотреться и сделать свои выводы. Сегодня будет проще расстаться с токсичными отношениями, эгоистичными партнерами и завистливыми людьми.





Амурные дела лучше не ставить во главу угла, но и совсем не уделять внимание этой сфере тоже нельзя. Людям в прочных отношениях стоит порадовать партнера чем-то приятным. Всем, кто сейчас в поисках или в самом начале отношений, лучше не форсировать события и заниматься своей жизнью.

Финансы и работа в 25 лунный день

День благоприятен для разного рода покупок. Всем, кто сегодня вынужден работать, стоит попробовать проявить себя. Весьма полезным будет самообразование, особенно чтение профессиональной литературы. Политическая и общественная деятельность также принесет большой успех.

Деньги можно потратить на имидж, саморазвитие или путешествие. Не лишним будет присмотреть подарки на новогодние праздники, задуматься о создании праздничной атмосферы уже сейчас. Попробуйте прикупить в качестве презента качественную вещь и самим себе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Активная созидательная деятельность пойдет на пользу как физическому здоровью, так и духовному. Отличное самочувствие будет у тех, кто использует представившиеся возможности на все сто, а не ищет каких-то отговорок. Не ленитесь в эту субботу. Тот, кто идет вперед без страха, получит то, о чем мечтает.

Способность людей к восстановлению энергии и биополя возрастет, поэтому можно как следует отдохнуть, если никаких дел не намечается. Избегайте чрезмерной физической активности и опасайтесь травм. Соблюдайте технику безопасности. Адаптация к новым условиям в любых делах пройдет успешно.