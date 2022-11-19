. Mika and the Witch’s Mountain не выйдет на Xbox в этом году, игру перенесли
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Mika and the Witch’s Mountain не выйдет на Xbox в этом году, игру перенесли

Mika and the Witch’s Mountain не выйдет на Xbox в этом году, игру перенесли


Издательство Chibig в феврале этого года представило две новинки — игры Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain. Оба проекта обещали выпустить в 2022 года, но не успели. Ранее стало известно, что приключение Koa and the Five Pirates of Mara перенесли на 2023 год, а теперь отложили на будущий год и игру Mika and the Witch’s Mountain.

Точной даты выхода у Mika and the Witch’s Mountain все еще нет, но разработчики пообещали, что она  выйдет в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. А уже в начале февраля будущего года на Steam Next Fest появится демо-версия Mika and the Witch’s Mountain.

Отдельно стоит отметить, что разработчики Mika and the Witch’s Mountain также анонсировали Kickstarter кампанию. Они сообщили, что им потребуется прибегнуть к финансированию проекта при помощи игрового сообщества «чтобы доработать последние детали Mika and the Witch’s Mountain и оправдать ожидания игроков».

Mika and the Witch’s Mountain — игра, которая направлена на детскую аудиторию. В ней предстоит играть за молодую ведьму, которая хочет завершить свое обучение. Для этого она будет выполнять различные задания горожан.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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