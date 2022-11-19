. На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб

На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб

На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штабВ МЧС заявили, что на месте ЧП с домом в Тымовском на Сахалине создан оперативный штаб

На месте взрыва в поселке Тымовское на Сахалине был создан оперативный штаб. Об этом заявили в МЧС России, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что оперативный штаб организован в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области. Уже известно, что специалисты работают на месте происшествия. К ликвидации последствий ЧП привлечено 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее была названа предварительная причина ЧП в поселке на Сахалине. В настоящее время считают, что в жилом пятиэтажном доме мог взорваться 20-литровый газовый баллон, запрещенный к использованию. Он, возможно, был подключен к плите для приготовления пищи, однако точно еще не выяснено.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого был обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме. МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей на место проишествия.

По предварительной версии властей региона, причиной происшествия стало неправильное хранение или использование газового баллона. Уже известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время
На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
Что можно и что нельзя делать в Федотов день, 20 ноября 2022 года
Что можно и что нельзя делать в Федотов день, 20 ноября 2022 года
Mika and the Witch’s Mountain не выйдет на Xbox в этом году, игру перенесли
Mika and the Witch’s Mountain не выйдет на Xbox в этом году, игру
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
Екатерина Климова удивила сходством с Джоли на свежем фото
Екатерина Климова удивила сходством с Джоли на свежем фото
Ксения Собчак высказалась о своих коллегах, сидящих за вымогательство
Ксения Собчак высказалась о своих коллегах, сидящих за вымогательство
Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на Украину
Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на Украину
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком весе
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции (29 фото)
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический
Израиль лишит права на репатриацию внуков евреев из России
Израиль лишит права на репатриацию внуков евреев из России
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу

Топ на сегодня

В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и Украины
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России
Помощь для дистанционно обучающихся
Помощь для дистанционно обучающихся
Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани
Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились

Еще по теме

Число погибших при взрыве газа на Сахалине возросло до 9
При взрыве газа в жилом доме в Рязани погибли трое
В Москве в жилом доме прогемел взрыв, есть жертвы
СК завел уголовное дело после взрыва газа на Сахалине