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На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с Россией

На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с РоссиейNBC News: среди западных сторонников Украины возник раскол по поводу переговоров с Россией

Cреди сторонников Украины на Западе возник раскол по поводу того, должен ли Киев сесть за мирные переговоры с Россией. Это отмечает NBC News.

Как пишет издание, некоторые американские политические и военные чиновники задаются вопросом о возможности завершения конфликта путем дипломатических переговоров. В то же время чиновники на Украине и ее соседи в Восточной и Центральной Европе отвергли идею о мирных переговорах Киева и Москвы.

Издание указало на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о том, что после стабилизации ситуации на фронте на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной.

По мнению заместителя директора Королевского объединенного института службы, аналитического центра обороны в Лондоне Джонатана Эяля, заявление Милли свидетельствует о том, что существует расхождение в том, как США и Европа видят конфликт.

«Аргумент в Вашингтоне заключается в том, что если украинцы хотят сохранить коалицию сплоченной, им нужно держать открытой дверь для идеи урегулирования, и они должны быть реалистичными», — сказал Эяль. В то же время, указал он, в Центральной и Восточной Европе обеспокоены, что может стать началом процесса «принятия сделки» Киевом.

Ранее колумнист Сет Кропси заявил, что слова генерала Марка Милли о необходимости переговоров России и Украины насторожили Вашингтон. По его мнению, подобные заявления являются стратегически нерациональными. Кроме того, они также демонстрируют «те риски, которые влечет за собой назначение военных офицеров высшего звена на влиятельные политические должности».

5 ноября администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинского лидера Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются. Он также отметил, что киевские власти фактически принимают закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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