. Наталья Штурм собралась замуж

Певица Наталья Штурм сообщила о помолвке. Артистка поделилась с поклонниками радостной новостью. 56-летняя певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Альберт. «Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста», — рассказала звезда в соцсети.Особенное внимание Наталья уделила кольцу, которое преподнес ей избранник. Исполнительница хита «Школьный роман» дала понять, что украшение обошлось ее жениху в кругленькую сумму. «Бирманский шпинель такой же драгоценный камень как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Я его очень люблю», — написала Штурм.