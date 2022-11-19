. Наталья Штурм собралась замуж
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Наталья Штурм собралась замуж

Наталья Штурм собралась замуж
Певица Наталья Штурм сообщила о помолвке. Артистка поделилась с поклонниками радостной новостью. 56-летняя певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Альберт.  «Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста», — рассказала звезда в соцсети.
Особенное внимание Наталья уделила кольцу, которое преподнес ей избранник. Исполнительница хита «Школьный роман» дала понять, что украшение обошлось ее жениху в кругленькую сумму. «Бирманский шпинель такой же драгоценный камень как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Я его очень люблю», — написала Штурм.
# Шоу-бизнес Штурм Наталья
По материалам: z-aya

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