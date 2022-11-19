. НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море

Вадим Карасев

Командование Североатлантического альянса обвинило Военно-космические силы (ВКС) РФ в "непрофессиональных действиях". В организации заявили, что российские самолеты оказались слишком близко к кораблям НАТО, проводившим учения в Балтийском море.

В пресс-релизе отмечается, что происшествие зафиксировано утром 17 ноября. Так, истребители ВКС России якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра). Такая дистанция показалась командованию блока "опасной".

"НАТО считает взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов", — сообщили в Североатлантическом альянсе.

В НАТО подчеркнули, что организация "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы". В российском Минобороны, в свою очередь, отметили, что все полеты ВКС выполняются "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".



В конце октября США передислоцировали в Румынию элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Подразделение, также известное как "Кричащие орлы", будет защищать границы альянса от "военной эскалации". Военные маневры с участием дивизии проходили на территории европейских стран-членов альянса с 17 по 30 октября.