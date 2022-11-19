. Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
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Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate


Каждый месяц подписчики Game Pass Ultimate в качестве одного из перков получают набор для игры Halo Infinite. В этом месяце вышло крупное «Зимнее обновление» для Halo Infinite, что привлекло в игру много новых игроков и вернуло некоторых, кто ранее покинут шутер. Если вы играете в Halo Infinite, стоит сейчас забрать бесплатно набор для проекта в разделе перков Game Pass.

Новый перк для Halo Infinite, который бесплатно могут забрать подписчики Game Pass Ultimate, включает в себя:



Эксклюзивное для подписчиков Game pass покрытие Pass Tense S7 Sniper Weapon Coating



4 бонуса 2XP Boosts



4 бонуса Challenge Swap

Забрать набор можно до 17 декабря 2022 года.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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