. Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Каждый месяц подписчики Game Pass Ultimate в качестве одного из перков получают набор для игры Halo Infinite. В этом месяце вышло крупное «Зимнее обновление» для Halo Infinite, что привлекло в игру много новых игроков и вернуло некоторых, кто ранее покинут шутер. Если вы играете в Halo Infinite, стоит сейчас забрать бесплатно набор для проекта в разделе перков Game Pass.

Новый перк для Halo Infinite, который бесплатно могут забрать подписчики Game Pass Ultimate, включает в себя:

Эксклюзивное для подписчиков Game pass покрытие Pass Tense S7 Sniper Weapon Coating4 бонуса 2XP Boosts4 бонуса Challenge Swap

Забрать набор можно до 17 декабря 2022 года.