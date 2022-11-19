Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 20:15 Вадим Карасев
Каждый месяц подписчики Game Pass Ultimate в качестве одного из перков получают набор для игры Halo Infinite. В этом месяце вышло крупное «Зимнее обновление» для Halo Infinite, что привлекло в игру много новых игроков и вернуло некоторых, кто ранее покинут шутер. Если вы играете в Halo Infinite, стоит сейчас забрать бесплатно набор для проекта в разделе перков Game Pass.
Новый перк для Halo Infinite, который бесплатно могут забрать подписчики Game Pass Ultimate, включает в себя:
Эксклюзивное для подписчиков Game pass покрытие Pass Tense S7 Sniper Weapon Coating
4 бонуса 2XP Boosts
4 бонуса Challenge Swap
Забрать набор можно до 17 декабря 2022 года.
По материалам: newxboxone