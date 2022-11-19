. Обидчику Павла Прилучного вынесли приговор

Актера Павла Прилучного сильно избил бизнесмен. Два года назад Павел Прилучный приехал на съемки в Калининград. Рабочие будни завершились неприятным инцидентом. На актера напал владелец клуба «Завод» Владимир Семенов. Сегодня суд вынес приговор бизнесмену Владимиру Семенову, который избил Павла Прилучного. Его дело было переквалифицировано со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» на «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В итоге мужчина получил 1 год 5 месяцев исправительных работ, а также удержание 15% зарплаты в пользу государства, сообщает Telegram-канала «112».Напомним, что инцидент произошел в одном из заведений Калининграда. Павел и Владимир решили продемонстрировать друг другу боксерские навыки. Однако дружеский бой завершился настоящей дракой. Актер крайне удивился, когда на него посыпался град ударов. В результате нападения звезда сериалов получил множественные травмы: переломы черепа, костей лица, ушибы головы. Пострадавший был вынужден обратиться к хирургам. Прилучному сделали операцию на челюсти. Он прошел длительный курс реабилитации. Вскоре после происшествия артист написал заявление в полицию. Павел рассказывал, что ситуация была крайне опасной. Звезда находился на волосок от смерти. «Предполагаю, было около десяти ударов. Если бы ребята не забежали, я бы тут не стоял», — говорил он журналистам.