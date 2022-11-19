. Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной "сестрой", которую называют ее дочерью
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Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной "сестрой", которую называют ее дочерью

Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной "сестрой", которую называют ее дочерью

Накануне весь мир облетела новость о том, что 40-летняя супермодель Наталья Водянова нашла свою сестру, которую 22 года назад отдали в американскую семью. После этого в Сети появилось видео первой встречи двух родственниц за долгое время.

На трогательном ролике можно наблюдать воссоединение семьи. Встреча произошла в аэропорту Парижа.


На кадрах можно увидеть Наталью Водянову, обнимающую обретенную сестру Дженнифер, и супруга знаменитой супермодели.

Судя по всему, встреча оказала огромное эмоциональное впечатление на обеих женщин. 


В Сети подозревают, что найденная сестра Водяновой - на самом деле ее дочь

Сразу после того, как была обнародована невероятная история воссоединения Натальи Водяновой с сестрой, в Сети появились разные версии того, кем же является Дженнифер на самом деле.

"Я прошлась по датам и поняла, что что-то в этой истории нечисто. Я уверена, что это ее дочь. Если посмотрите внимательно, то увидите — Дженнифер абсолютно не похожа на сестер", - заявила автор канала Diana Spletni Live.

Наталья Водянова с обретенной сестрой

Блогерша Диана полагает, что отцом Дженнифер может быть фотограф Алексей Васильев, работавший с Водяновой, когда она стала набирать популярность. 

Алексей говорил, что заметил Водянову среди других начинающих моделей на кастинге. "Проходил обычный кастинг в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода. Наталья стояла не с краю очереди, а в общем ряду. Да не суть важно. Где бы она ни стояла, эффект был в том, что она выделалась", - признавался мужчина.

У молодых людей завязались тесные отношения. Водянова до сих пор порой с теплом вспоминает о нем, называя гением и благодаря за то, что мужчина помог ей выбиться в супермодели.


Наталья Водянова с фотографом Алексеем Васильевым

Стоит отметить, спустя год после предполагаемого отказа от дочери, Наталья родила сына. 

В 2001 году на свет появился Лукас Александр, который был рожден в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Наталья Водянова и Джастин Тревор Беркли Портман
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По материалам: uposters.ru

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