. Одиночество Ларисы Долиной объяснил психолог

Певица Лариса Долина никак не может найти свое счастье. Артистка на днях заявила: её личная жизнь долгое время не складывалась из-за того, что мужчины боятся сильных женщин. По мнению звезды, именно из-за этого к пенсии она осталась одна. Однако психолог Ирена Сирма не согласна с позицией народной артистки. Эксперт в области психоанализа считает, что Долина путает разные понятия. Если речь идёт о сильной женщине, то мужчин это качество не отталкивает, а привлекает. Любому хочется жить со зрелой личностью, которая может обеспечить себе жизнь мечты. Но есть разновидность жестких женщин, и это совсем другая история.«Конечно, самостоятельные зрелые мужчины ищут таких же самостоятельных и зрелых женщин. Вопрос в том, чего вы хотите? Зрелая женщина знает, чего она хочет. Мне кажется, тут происходит путаница понятий: сильная и жесткая», — цитирует Ирену Сирму «Пятый канал». Психолог считает, что жизнь с жесткой женщиной — это про конкуренцию, а не про любовь. В таком случае в паре всегда будет присутствовать дух соперничества, и такие отношения рано или поздно развалятся. Мужчина будет чувствовать себя униженным рядом с «амазонкой». Ранее, напомним, стало известно о планах Долиной уехать из страны. Она решила провести новогодние праздники на Мальдивах. Директор звезды призвал фанатов отнестись к этой поездке с пониманием, ведь артистка два года не отдыхала за границей.