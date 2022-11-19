. Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком

Ведущая и начинающая певица Оксана Федорова призналась, с кем бы хотела спеть на сцене дуэтом. Оксана Федорова продолжает развивать свою оперную карьеру. Так получилось, что бывшая «Мисс Вселенная» с детства любила петь, но после школы решила связать свою жизнь с работой в органах. Только недавно она наконец-то начала осуществлять давнюю мечту. Отучившись в МГУ на факультете культуры, она прошла стажировку в Московской консерватории. Из королевы красоты Федорова превратилась в оперную диву, талантом которой восхищаются даже мэтры. Оксана рассказывает, что практически ежедневно занимается вокалом, и ей это очень нравится. Она, кажется, готова отказаться от любых других дел, но только не от концертов.На днях она дала большое интервью, где рассказала о своих будущих планах. Среди ожидаемого — дуэт с кем-то из артистов. Ведущий YouTube-шоу «Откройте, Давид!» предположил, что Федорова могла бы попробовать поработать с Глебом Матвейчуком. Правда, артистка этот вариант сразу отмела. «Глеб — замечательный, но из-за его невысокого роста вряд ли у нас получится дуэт», — сказала Федорова. Она добавила, что не нуждается в поиске партнера, ведь в её распоряжении есть итальянский тенор и её близкий друг Алессандро Сафина. Помимо него в окружении Оксаны есть и другие артисты, достойные совместной работы.