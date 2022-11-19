"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"
Поклонников сериала "Воронины" сегодня удивила новость о том, что 18-летняя Мария Ильюхина, прославившаяся среди российского зрителя благодаря роли юной Маши, ждет ребенка. При этом имя будущего отца умалчивалось. Однако журналистам все-таки удалось узнать, кем является возлюбленный юной красавицы.
Превратившаяся в настоящую красотку Маша из "Ворониных" в скором времени впервые станет мамой.
Как выяснилось, актриса забеременела от своего ровесника - Дмитрия Шарова.
Избранником Марии Ильюхиной является футболист и студент, который учится по специальности госуправление.
При этом молодой человек успевает зарабатывать деньги, занимаясь этим в свободное от учебы время. Парень уже приличное время знаком с Ильюхиной.
В Сети появились фото жениха Маши из "Ворониных"
На обнародованных в Сети снимках можно увидеть обнимающуюся и целующуюся парочку. Судя по всему, молодые люди искренно любят друг друга.
"Маша очень счастлива рядом с Алексеем. Они знакомы примерно два года, он из тех людей, кто не ищет славы. Ребенка пара планировала, так что все по любви", - отметили изданию "СтарХит" в окружении пары.
Напомним, исполнившая роль малышки Маши из ситкома артистка находится в настоящее время на шестом месяце. Звезда впервые станет матерью в начале марта.