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"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"

"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"

Поклонников сериала "Воронины" сегодня удивила новость о том, что 18-летняя Мария Ильюхина, прославившаяся среди российского зрителя благодаря роли юной Маши, ждет ребенка. При этом имя будущего отца умалчивалось. Однако журналистам все-таки удалось узнать, кем является возлюбленный юной красавицы.

Превратившаяся в настоящую красотку Маша из "Ворониных" в скором времени впервые станет мамой. 


Как выяснилось, актриса забеременела от своего ровесника - Дмитрия Шарова.

Повзрослевшая Маша из "Ворониных" с женихом

Избранником Марии Ильюхиной является футболист и студент, который учится по специальности госуправление. 

При этом молодой человек успевает зарабатывать деньги, занимаясь этим в свободное от учебы время. Парень уже приличное время знаком с Ильюхиной.


В Сети появились фото жениха Маши из "Ворониных"

На обнародованных в Сети снимках можно увидеть обнимающуюся и целующуюся парочку. Судя по всему, молодые люди искренно любят друг друга.

Повзрослевшая Маша из "Ворониных" с женихом

"Маша очень счастлива рядом с Алексеем. Они знакомы примерно два года, он из тех людей, кто не ищет славы. Ребенка пара планировала, так что все по любви", - отметили изданию "СтарХит" в окружении пары.

Напомним, исполнившая роль малышки Маши из ситкома артистка находится в настоящее время на шестом месяце. Звезда впервые станет матерью в начале марта.

Конечно, мне пришлось повременить с парой ролей в кино, так как я уже была в положении, хоть и на небольшом сроке. Чтобы не подводить съемочные группы, пришлось отклонить запросы. Я не рассказала тогда о своей беременности, надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера в кино продолжится.
Беременная Маша из "Ворониных"
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По материалам: uposters.ru

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