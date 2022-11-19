. Отар Кушанашвили назвал «говном» Некоглая

Скандальный журналист Отар Кушанашвили с гневом обрушился на молодого блогера. 22-летний Николай Лебедев, известный как Некоглай, оказался в центре громкого скандала. Стример снял пародию на солдата, отбрасывающего гранаты. Многие посчитали ролик, мягко говоря, неуместным. Блогера задержали, а затем депортировали из страны. Общественность была оскорблена выходкой Некоглая. Яростно отреагировал на пародию и Отар Кушанашвили. В авторском шоу журналист разнес стримера в пух и прах. «Жалкий. Мне его совсем жаль. Некоглай — единство формы и содержания. Форма вылеплена из говна, содержание тоже из говна. Человек живет в «Москва-Сити», я — в собачей будке в Дедовске», — сокрушался телеведущий.Напомним, что блогер, получив тонну негодования в свой адрес, поспешил оправдаться за неуместный ролик. Некоглай заявил, что якобы хотел прославить подвиг бойца, а не высмеять его. «Ты себя-то в зеркале видел? Прославляющий! Абсолютно лишен человек понимания, что есть вещи недопустимые. Нельзя даже трогать эту тему. Сейчас неважно, за Херсон, Кутаиси вы или Москву. Там, где погибают люди, не может быть такой аляповатой пародии или агитки, которая сделана плохо. Это безобразно!» — говорил журналист. Некоглай был задержан после обвинений в дискредитации российской армии. Вскоре в Сеть попало видео, на котором он дрожащим голосом и обритый налысо приносит извинения за пародию. Суд принял решение депортировать стримера из страны. «Как они все, появляясь на публике, остриженные налысо, как они меняют интонацию! <…> Как только в отделении полиции сразу: «Я понимаю, что совершил нечто непотребное. Вот теперь бы вернуть время вспять… Я всегда буду служить Родине…» Что сделали с Некоглаем? А миллионы подписчиков? А ведь у него директор есть. Черт! У спермоглота есть директор, квартира в «Москва-Сити», охранник. Они говорят: «Вы неправильно его поняли». Как вас понять-то всех?!» — делился мнением Кушанашвили в шоу «Каково?!»