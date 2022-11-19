. Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
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Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass

Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass


На этой неделе студия Obsidian выпустила игру Pentiment. Это весьма необычный проект, который был хорошо встречен критиками и игроками. За разработку Pentiment отвечал Джош Сойер, известный геймдиректор, который ранее руководил проектами Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

В рамках интервью в подкасте Waypoint Radio Джош Сойер рассказал, что игра Pentiment могла бы вообще никогда не появиться, если бы не подписка Game Pass. По его словам, сам проект, несмотря на весь бэкграунд студии Obsidian, является достаточно нишевым. Из-за этого ни один издатель не взялся бы за него, поскольку вероятность окупить такую игру без сервиса подписки минимальная. Сам Джош Сойер сказал, что «никогда не предложил бы создавать Pentiment без Game Pass».

Геймдиректор вместе с тем отметил, что «будет рад, если игра обретет популярность», но еще в процессе разработки он понимал, что аудитория, которую может привлечь игра, достаточно мала. Однако, подписка Game Pass позволит попробовать проект миллионам пользователей.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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