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Почему дорожает коммуналка в России ?

Почему дорожает коммуналка в России ?
Цены за ЖКХ растут, как на дрожжах.   За газ потребители будут платить намного больше. Уже ни для кого не секрет, что с 1 декабря тарифа на коммунальные услуги подорожают. Причем, произойдет это второй раз за год. И людям придется платить за газ, например, на 8,5% больше. Про причину повышения цен газ рассказал Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой». «В следующем году, вероятно, у Газпрома будет существенное падение прибыли. И сейчас государство, таким образом, пытается минимизировать свои потери и потери компании, вернув деньги за счет потребителя», — объяснил Демидов. Более того, это не последнее повышение, уверен Демидов. Он прогнозирует удорожание уже в середине следующего года.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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