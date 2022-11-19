. Почему дорожает коммуналка в России ?

Цены за ЖКХ растут, как на дрожжах. За газ потребители будут платить намного больше. Уже ни для кого не секрет, что с 1 декабря тарифа на коммунальные услуги подорожают. Причем, произойдет это второй раз за год. И людям придется платить за газ, например, на 8,5% больше. Про причину повышения цен газ рассказал Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой». «В следующем году, вероятно, у Газпрома будет существенное падение прибыли. И сейчас государство, таким образом, пытается минимизировать свои потери и потери компании, вернув деньги за счет потребителя», — объяснил Демидов. Более того, это не последнее повышение, уверен Демидов. Он прогнозирует удорожание уже в середине следующего года.