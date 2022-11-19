. Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)

Вадим Карасев

Итак, предлагаем всем желающим прокатиться на машине времени. Нас ждет много интересных остановок в разных точках прошлого века. Так что пристегивайтесь, располагайтесь и не зевайте, ведь нам будет на что посмотреть.Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 годПредставленный на фото фрагмент трубы весит 45 тонн.Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 годОтцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годыАктриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 годНа фото актриса демонстрирует потенциальную опасность, с которой женщины могут столкнуться на фабриках во время работы. В каком-то смысле снимок представляет собой предупреждение, которое было обязано уменьшить количество несчастных случаев.Жёсткий диск Fermilab, 1973 годАлександр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 годЯкорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 годПепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 годОбед на борту скандинавского самолёта, 1969 годГовард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 годТрадиционная руандийская причёска, 1923 годЛесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 годЭкипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 годЮрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 годИнженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 годМитчелл помог разработать дизайн первого мобильного телефона.Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годыДо того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 годЦветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год