. Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)

Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 годИтак, предлагаем всем желающим прокатиться на машине времени. Нас ждет много интересных остановок в разных точках прошлого века. Так что пристегивайтесь, располагайтесь и не зевайте, ведь нам будет на что посмотреть.

Мужчины стоят на секции стальной трубы для плотины Гувера, строительство которой близится к концу, 1935 год


Представленный на фото фрагмент трубы весит 45 тонн.

Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 год

Фотография девушки-инженера, проводящей подключение к одному из первых компьютеров IBM, 1958 год
Отцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годы

Отцы Церковного Собора со своими секретарями покидают Собор Святого Петра, 1962-1965 годы
Актриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 год

Актриса Вероника Лейк с волосами, закрученными на сверлильном станке, 1943 год
На фото актриса демонстрирует потенциальную опасность, с которой женщины могут столкнуться на фабриках во время работы. В каком-то смысле снимок представляет собой предупреждение, которое было обязано уменьшить количество несчастных случаев.

Жёсткий диск Fermilab, 1973 год

Жёсткий диск Fermilab, 1973 год
Александр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 год

Александр Колонна-Валевский, внебрачный сын Наполеона, 1860 год
Якорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 год

Якорная цепь Титаника, изготовленная компанией Hingley & Sons, 1909 год
Пепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год

Пепельницы и стулья с телевизором и оплатой монетами на автовокзале Лос-Анджелеса, 1969 год
Обед на борту скандинавского самолёта, 1969 год

Обед на борту скандинавского самолёта, 1969 год
Говард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 год

Говард Картер, Артур Каллендер и египетский рабочий впервые видят саркофаг Тутанхамона, 1924 год
Традиционная руандийская причёска, 1923 год

Традиционная руандийская причёска, 1923 год
Лесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 год

Лесорубы держат пилу на стволе гигантской секвойи в Калифорнии, 1917 год
Экипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 год

Экипаж Аполлона-1 отрабатывает посадку на воду, 1966 год
Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год

Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год
Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год

Инженер Motorola Джон Митчелл со своим телефоном на улице Нью-Йорка, 1973 год
Митчелл помог разработать дизайн первого мобильного телефона.

Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годы

Женщина-будильщик поднимает рабочих на смену, 1940-1950 годы
До того, как появились первые будильники, в Англии и Ирландии существовала профессия «будильщиков». Это были люди, которые ходили рано утром по улицам и будили своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что они бодрствуют. Женщина на снимке стреляет в окно горохом при помощи самодельного горохострела.

Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год

Напиток кока-кола пришёл во Францию, 1950 год
Цветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год

Цветной снимок Томаса Эдисона, который рассматривает своё изобретение — лампочку, 1911 год
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии
Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как его усмирить
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения клиентам
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
Какой наряд больше всего подходит для встречи Нового 2023 года разным знакам зодиака
Какой наряд больше всего подходит для встречи Нового 2023 года разным
На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с Россией
На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с Россией
Лунный день сегодня 19 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 19 ноября 2022 года
Илон Маск высказался о возвращении Трампа в Twitter
Илон Маск высказался о возвращении Трампа в Twitter
Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
Отар Кушанашвили назвал «говном» Некоглая
Отар Кушанашвили назвал «говном» Некоглая

Топ на сегодня

В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине

Еще по теме

18 снимков прошлого, подтверждающих, что история человечества — бесконечная череда потрясающих открытий
В Британии на групповом фото рассмотрели приведение
Ольга Куриленко в бикини впервые показала сына (фото)
В Сеть попало семейное фото Трампа