. Police Simulator: Patrol Officers стала одной из самых успешных платных игр на Xbox прямо сейчас

Вадим Карасев





10 ноября на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах состоялся релиз игры Police Simulator: Patrol Officers. Симуляторы редко становятся популярными на консолях Xbox, особенно если они не выходят в Game Pass. Однако у Police Simulator: Patrol Officers получилось выйти в лидеры продаж, при этом в сложный сезон, когда одновременно с ней в релиз вышли многие крупные проекты, вроде Sonic Frontiers.

Если сейчас зайти в Microsoft Store в список «Самых продаваемых игр» для Xbox, в США найти игру Police Simulator: Patrol Officers можно на 11 месте.





В Британии Police Simulator: Patrol Officers на Xbox игра продается еще лучше, в сравнении с конкурентами, располагаясь на 5 позиции.





Police Simulator: Patrol Officers — игра, в которой предстоит взять на себя роль патрульного офицера. Изначально перед игроками ставятся простые задачи, вроде оформления ДТП, но со временем герою предстоит подключаться к сложным расследованиям. В игре есть не только одиночный режим, но и кооператив на двоих игроков.

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В Steam у игры Police Simulator: Patrol Officers больше 8000 отзывов и «Очень положительная» общая оценка от игроков.