. Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
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Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши

Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально нанесли ракетный удар по приграничной территории Польши. К такому выводу пришли авторы польского издания Gazeta Wyborcza.


Схема полета украинской ракеты С-300

В ночь на 16 ноября польские СМИ передавали информацию о падении двух ракет на территории Польши. Из-за детонации снарядов в Люблинском воеводстве, расположенном на границе с Украиной, погибли два человека. МИД Польши предположил, что ракеты были произведены в РФ, и даже вызвал российского посла. Президент республики Анджей Дуда поначалу заявлял, что Варшава не располагает точной информацией насчет удара, но позже признал, что это была украинская ракета.

Утром 17 ноября президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу руководителей государств G7 и НАТО, которые, как и он, принимали участие в саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали. После совещания американский лидер заявил, что предварительное расследование опровергло факт российского происхождения снаряда. По словам Байдена, взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

Специалисты Министерства обороны РФ идентифицировали обломки ракеты как части зенитно-ракетного комплекса С-300, принадлежащего Украине. Associated Press косвенно подтверждает информацию: на территории Люблинского воеводства упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

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По материалам: uposters.ru

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