. Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как его усмирить

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с ситуацией, когда кот вдруг внезапно начинает бегать по комнате и устраивать сумасшедшие скачки. Часто это происходит ночью, и хозяева недоумевают, что становится причиной такого поведения домашнего любимца, как его в этой ситуации усмирить. Прежде всего, следует выяснить причину такого поведения, их может быть несколько.

Имитация охоты

Важно понимать, что коты по своей природе являются хищниками, которые ведут ночной образ жизни. По ночам они охотятся на грызунов, чтобы добыть себе еду.

Даже когда наши питомцы в течение многих поколений живут в квартирах и имеют в постоянном доступе миску с кормом, их природные инстинкты не угасают. Выспавшись в течение дня, кот вполне может имитировать охоту за воображаемой добычей ночью.





К этому нужно относиться с пониманием и не ругать питомца за такую «генетическую память». В крайнем случае, если это происходит часто, и кот просто мешает выспаться, его не следует оставлять на ночь в спальне.

Как вариант — контролируйте наличие корма и воды в мисках. Не оставляйте на ночь пустой кормушку и внимательно следите, чтобы вода была в постоянном доступе.

Внешние раздражители

Некоторые особо чувствительные животные подвержены внешним воздействиям окружающей среды. Ночными «скачками» они могут реагировать на любые изменения, произошедшие в их привычном жизненном пространстве.

Появление в доме новой мебели, техники, каких-то незнакомых предметов для кота может стать сильным раздражителем. Ведь он чувствует непривычные запахи, видит незнакомые очертания или световые эффекты, слышит новые звуки, которые недоступны для слуха человека, и начнет демонстрировать несвойственное ему поведение.





В этом случае следует просто набраться терпения и подождать, когда питомец привыкнет к новому предмету. Обычно это происходит в течение нескольких дней.

Такое же поведение можно наблюдать у некоторых чистоплотных котов, когда они не находят свой лоток в идеальной чистоте. В этом случае кот будет пытаться привлечь внимание хозяина, требуя почистить лоток. Лучше делать это заранее, с вечера.

Состояние здоровья

Ночные «побегушки» присущи всем животным семейства кошачьих, но иногда они могут являться сигналом возникающих проблем со здоровьем.

Например, у котов, предрасположенных к мочекаменной болезни, достаточно часто возникают неприятные ощущения в мочеполовой системе. Испытывая дискомфорт, кот может устраивать ночные «скачки», пытаясь привлечь внимание хозяев. Такое же поведение может возникать при некоторых проблемах со щитовидной железой.

Еще это бывает у старых животных, подверженных синдрому когнитивной дисфункции. Это состояние, которое может вызывать ночное мяуканье и беспокойное поведение.





Приступы ночных «скачек» случаются у нестерилизованных животных в период половой активности. Таким образом они стремятся привлечь внимание партнера.

В любом случае вариант со здоровьем не следует исключать, и животное нужно периодически показывать ветеринарному врачу. Возможно,он предложит сдать соответствующие анализы и пройти необходимое лечение.