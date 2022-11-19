. Приметы и поверья для беременных женщин на 20 ноября 2022 года, в день иконы Божией Матери «Взыграние младенца»

Каждый день есть свои приметы и поверья, благодаря которым можно узнать о том, что принято делать в это время или какая будет погода. Наши предки на 20 ноября, в день иконы Божией Матери «Взыграние младенца», тщательно собирали различные знаки и подсказки. Они помогут понять, что можно и что нельзя делать беременным женщинам в этот день, чтобы не навредить малышу. Есть также приметы о погоде, которые дошли до наших времен от праотцов.

День иконы Божией Матери «Взыграние младенца»

20 ноября верующие чтут святой образ Божией матери с Младенцем «Взыграние». Обретен этот лик был в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году. Но когда началась октябрьская революция, он пропал.

Только в 2003 году в храм явилась женщина, и пожертвовала такой лик, похожий на подлинник, и через некоторое время была установлена его подлинность. Она обладает чудотворными свойствами.





Именно в этот день беременная женщина может заказать молебен, и попросить Господа о том, чтобы малыш родился здоровым и рос крепким.

В давние времена люди отмечали, что к этому времени на водоемах полностью замерзает вода. Люди, занимающиеся рыбным промыслом, занимались проверкой снастей, а затем отправлялись на ловлю. У этого дня есть такие названия – Федотов день или Федот Ледостав:

«Федот лёд на лёд ведёт».

В этот день начинает образовываться лед на водоемах, который уже не растает до самой весны. Люди начинали заниматься пряжей.

Также православные верующие в этот день чтут память Феодота Анкирского, который пострадал за свою веру в Иисуса Христа.

Приметы и поверья на 20 ноября подскажут, что можно и что нельзя делать беременным женщинам





С этим днем связано много примет и поверий, которые могут подсказать, чего не стоит делать женщинам во время беременности в этот день, а именно:

женщинам в положении в этот день нельзя ни с кем вступать в конфликтные ситуации и спорить;

этот день лучше провести в молитве и вести себя благочестиво, а также никого нельзя осуждать и не думать о плохом;

не стоит есть на ходу, так как в этом случае новорожденный будет беспокойным;

если беременная женщина в этот день будет лениться, то ребенок также не будет торопиться и будет неповоротливым.

Если женщина, находящаяся в положении, будет придерживаться этих несложных традиций в этот день, то малыш родится здоровым и расти будет крепким и счастливым.

Приметы о погоде на 20 ноября





В давние времена людям удавалось по природным изменениям понять, какие изменения будут у погоды, и на этот день есть такие:

если в этот день на дороге гололед, то холодно будет еще достаточно долго;

в весенний период будет полноводие, если 20 ноября идет снег;

рожь даст хороший урожай, если идет снег и земля влажная;

снегопада можно ждать в том случае, если галки кричат больше, чем обычно;

уже совсем скоро наступит настоящая зима и будет прочной, если уже к этому времени водоемы покрылись льдом;

в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба, если на водоеме лед грудами становится.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя заниматься шитьем, а вот пряжей можно. Люди, рожденные 20 ноября, будут трудолюбивы.