. Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
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Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод

Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
Психолог Павлов на Дом-2 многим помогает объективно решить их проблемы. И он считает, что Саше Черно лучше развестись с Иосифом Оганесяном. Этот брак не спасёт даже ребёнок. Артём Павлов — психолог телепроекта, который помогает парам решить проблемы, если три сами не справляются. Он определяет, встречается ли пара фиктивно, есть ли действительно какие-то проблемы и даёт молодым людям советы, что делать, если они не могут помириться самостоятельно. В процессе он на все ситуации смотрит строго объективно, а не так, как это выгодно самим участникам. Вот и Саше Черно с Иосифом Оганесяном он порекомендовал развестись. Артём откровенно заявил, что паре не стоит жить вместе даже ради совместного ребёнка.

Ранее Александра и Иосиф сами говорили, что их связывает исключительно привычка и общий ребёнок. Но Артём твёрдо заявил, что если отсутствует страсть, общие цели и интересы, нет взаимного уважения и договорённостей, которые оба будут соблюдать, то спасать просто нечего. Однако женщина начала говорить, что её сыну необходим отец и полная семья. Кроме того, Черно необходимо больше денег. Да и её постоянные гулянки никак не могут положительно повлиять на ситуацию.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
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