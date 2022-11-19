. Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона
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Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона

Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал перевозить жителей Херсона на левый берег Днепра.

В документе отмечается, что за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, капитан "Арарата" Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждаются орденом Мужества, а матрос Роман Уваров — медалью "За спасение погибавших". Также орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.


Напомним, что во время рейса, который должен был стать последним, оказалось, что вывезти удалось не всех желающих. Тогда экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько. В тот день из-за плохой видимости капитан шел по дорожной карте в телефоне.

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По материалам: uposters.ru

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