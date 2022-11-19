. Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали

Актриса Равшана Куркова проводит отпуск с 2-летним сыном Гаспаром на Бали. Известная актриса театра и кино Равшана Куркова растит единственного сына от столичного бизнесмена и совладельца боксерского клуба Сергея Амаряна. Артистка редко публикует фото с ребенком в соцсетях, но на этот раз решила сделать исключение. Знаменитость показала поклонникам, как изменился ее двухлетний Гаспар. Равшана Куркова сейчас отдыхает с сыном на Бали. Она поделилась фото, снятыми на острове. Звездная мама души не чает в ребенке.«Мамина копия», «Будьте счастливы! ❤️Такие красивые и счастливые ❤️🔥», «Как вы похожи!!», «Такие милые и настоящие», «Как сыночек на Вас похож, копия мама) сладкий такой)», «Красавец❤️», — комментируют подписчики.Отметим, родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Равшана Куркова не препятствует встречам Гаспара с его папой. Актриса не скрывала, что в первом браке с фотографом Семеном Курковым она потеряла ребенка. Тем не менее Равшана всегда себя называла оптимистом и даже в какой-то степени фаталистом. Поэтому была уверена, что рано или поздно она обязательно станет мамой. Так и вышло. В канун своего 41-летия актриса опубликовала в Сети фото с малышом на руках. Равшана сообщила, что уходящий год ее жизни был лучшим, самым важным, долгожданным и счастливым.