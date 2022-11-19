. Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали

Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Актриса Равшана Куркова проводит отпуск с 2-летним сыном Гаспаром на Бали. Известная актриса театра и кино Равшана Куркова растит единственного сына от столичного бизнесмена и совладельца боксерского клуба Сергея Амаряна. Артистка редко публикует фото с ребенком в соцсетях, но на этот раз решила сделать исключение. Знаменитость показала поклонникам, как изменился ее двухлетний Гаспар. Равшана Куркова сейчас отдыхает с сыном на Бали. Она поделилась фото, снятыми на острове. Звездная мама души не чает в ребенке.
«Мамина копия», «Будьте счастливы! ❤️Такие красивые и счастливые ❤️🔥», «Как вы похожи!!», «Такие милые и настоящие», «Как сыночек на Вас похож, копия мама) сладкий такой)», «Красавец❤️», — комментируют подписчики.
Отметим, родители мальчика расстались, но сохранили хорошие отношения. Равшана Куркова не препятствует встречам Гаспара с его папой. Актриса не скрывала, что в первом браке с фотографом Семеном Курковым она потеряла ребенка. Тем не менее Равшана всегда себя называла оптимистом и даже в какой-то степени фаталистом. Поэтому была уверена, что рано или поздно она обязательно станет мамой. Так и вышло. В канун своего 41-летия актриса опубликовала в Сети фото с малышом на руках. Равшана сообщила, что уходящий год ее жизни был лучшим, самым важным, долгожданным и счастливым.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

Последние новости

7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды
В подконтрольном Киеву Запорожье поражен склад боеприпасов и завод «Мотор Сич»
В подконтрольном Киеву Запорожье поражен склад боеприпасов и завод
Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии
Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как его усмирить
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения клиентам
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass

Топ на сегодня

Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
Легендарный фигурист не пережил скандал с Камилой Валиевой
Легендарный фигурист не пережил скандал с Камилой Валиевой

Еще по теме

Равшана Куркова не перестает восхищать поклонников (фото)
Равшана Куркова похвасталась успехами 2-летнего сына
Равшана Куркова показала кудрявого сына, а заодно - изящную фигуру в купальнике
Равшана Куркова показала достижения уходящего года