. Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции (29 фото)

Вадим Карасев

В далеком 1911 году ученые и обычные искатели приключений, возглавляемые геологом Дугласом Моусоном, отправились из города Хобарт, черед остров Маккуори, на антарктические земли, которые ранее не были исследованы. В общем, 37 человек, входящих в состав первой Австралийской антарктической экспедиции, прошли по заснеженным землям порядка 965 километров. А фотографом был Фрэн Херли. Именно его потрясающие снимки можно найти на просторах Интернета.