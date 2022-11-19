. Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции (29 фото)
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Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции (29 фото)

Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедицииВ далеком 1911 году ученые и обычные искатели приключений, возглавляемые геологом Дугласом Моусоном, отправились из города Хобарт, черед остров Маккуори, на антарктические земли, которые ранее не были исследованы. В общем, 37 человек, входящих в состав первой Австралийской антарктической экспедиции, прошли по заснеженным землям порядка 965 километров. А фотографом был Фрэн Херли. Именно его потрясающие снимки можно найти на просторах Интернета.


Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции
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По материалам: триникси

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Редкие кадры: фотографии из первой Австралийской антарктический экспедиции (29 фото)
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