. Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет дорабатываться
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Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет дорабатываться

Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет дорабатываться


На днях состоялся релиз Sonic Frontiers — игру многие называют настоящим прорывом для серии, тогда как есть фанаты франшизы, которые утверждают, что совершенно новый Sonic является полным провалом. Примерно такое же мнение ранее высказывали и критики, которые выставляли оценки Sonic Frontiers либо на низком уровне, либо на высоком, тогда как «середняков» было действительно мало.

У SEGA огромные планы по развитию Sonic Frontiers, что в очередной раз подтвердил руководитель разработки Sonic Frontiers Морио Кисимото. В своих социальных сетях он поблагодарил игроков за прием Sonic Frontiers. Кисимото отметил, что игре предстоит пройти еще «долгий путь после релиза», что явно указывает на большие планы по развитию проекта. В том же сообщении глава разработки Sonic Frontiers охарактеризовал запуск игры как «глобальный игровой тест».

Уже известно, что в 2023 году игра получит несколько бесплатных DLC, в том числе с новым контентом. А на этой неделе в игре стартовал кроссовер с Monster Hunter, который добавил новые материалы и возможности по мотивам ролевой серии.


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Стоит отметить, что на минувшей неделе Sonic Frontiers дебютировал в Steam на третьей позиции, сразу после новой части Call of Duty и Steam Deck. Издательство SEGA уже выпустило хвалебный трейлер проекта, при этом сейчас у игры оценка на агрегаторе Opencritic всего 73 балла из 100.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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