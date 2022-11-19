. Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ

Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ

Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУЮрист Оржония: новые правила расчета оплаты ЖКУ будут учитывать личное потребление

Согласно новым правилам расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачивать счета за свет, воду и газ теперь нужно только в соответствии с личным потреблением. О том, как это позволит сэкономить на оплате «коммуналки», агентству Прайм рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Как пояснил эксперт, постановление правительства РФ об изменении правил расчета тарифов за общедомовые нужды (ОДН) вводит новые формулы расчета, которые должны приблизить сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком. По словам юриста, такой подход позволит существенно снизить сумму платежей.

Так, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды, то теперь будет учитываться объем личного потребления каждого плательщика, объяснил юрист.

Кроме того, перерасчет платежей теперь будет проводиться по окончании каждого календарного года — раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, добавил он.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal Engine
Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal
Когда поняла, что впереди два дня выходных
Когда поняла, что впереди два дня выходных
Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем
Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем
7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе

Топ на сегодня

Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Володин перечислил три примера несостоятельности НАТО
Володин перечислил три примера несостоятельности НАТО

Еще по теме

Внести изменения в расчет оплаты за общедомовые нужды планируют в ГД, применив принцип справедливости
В одной из школ ХМАО внедрена система оплаты питания по ладони
Новые правила расчета добавок к пенсиям разработали в Минтруде
В Белоруссии увеличится базовая величина для расчета различных платежей