. Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Вадим Карасев

Минобороны сообщило об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы из США в районе Авдеевки ДНР

Российские военные уничтожили радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в субботу, 19 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о системе AN/TPQ-50. Станция была ликвидирована в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).