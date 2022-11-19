. Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
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Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Минобороны сообщило об уничтожении РЛС контрбатарейной борьбы из США в районе Авдеевки ДНР

Российские военные уничтожили радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в субботу, 19 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идет о системе AN/TPQ-50. Станция была ликвидирована в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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