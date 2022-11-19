. Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко

Артист не понимает, что интересы представляет семейство Аллы Пугачевой и на чьи деньги гуляет. Отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за границу раскритиковали не только поклонники, но и многие знаменитости. В числе прочих поступок Примадонны и юмориста взбесил Данко (Александра Фадеева). Певец заявил, что пара предала родную страну. «Семья Галкиных нарушила все законы природы, которые только возможно, продвигая чуждые нашей цивилизации идеалы Запада. Уже и раньше было понятно, за чей счет этот банкет и на чьи интересы работает эта семейка», — высказался артист в беседе с PROZVEZD.*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Напомним, Пугачева и Галкин перебрались в Израиль вместе с девятилетними детьми. Примадонна обещала поклонникам, что вернется на родину к учебному году, и сдержала слово. Правда, в России Алла Борисовна провела всего месяц. Она забрала документы сына и дочки из школы, после чего снова сбежала за границу. Позже выяснилось, что артистка выставила на продажу свой роскошный замок. Особняк оценили в миллиард рублей.