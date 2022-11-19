. Шахназаров прошелся по Ивану Урганту

Ведущий Иван Ургант приглашал к себе оппозиционных звезд. Журналист продолжает высмеивать российское медиапространство, в частности, тех, кто за короткое время сколотил состояние на модных блогах и влогах. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Михаил Шахназаров признался, что давно задавался вопросом — почему Юрий Дудь считается лучшим интервьюером России. К нему идут признанные мэтры и гранды, рассказывают о своей жизни, работе и открывают тайны. По словам ведущего, Дудь попросту был спецпроектом крупной компании — это и дало ему возможность получать именитых гостей. Удивляет политолога и феномен Дани Милохина. Журналист открыто называет парня представителем нетрадиционной молодежи, а также задает вопрос: «Зачем его пиарят?» Припоминает, например, выступление Дани на премии «Муз-ТВ», когда он пришел в платье и с накрашенными ногтями. Это чуждо российскому менталитету, а нам будто насаждают подобных героев и пытаются сделать звездами.«Помню, как к Урганту водили Дудя и Даню Милохина. А зачем? Они могли какой-то смысл родить? Они могли сказать только: сделай из толпы рабов своих», — сказал Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац». Интересно, что Юрий Дудь долгое время был не только спортивным корреспондентом и главным редактором сайта Sports.ru, но и ведущим программы «Культ тура» на телеканале «МАТЧ ТВ». Широкой общественности он стал известен, когда запустил свое шоу, в рамках которого общался с известными личностями. Гостями становились Никита Михалков, Дмитрий Киселев, Владимир Познер и многие другие. Даня Милохин же стал первым тиктокером, прославившимся в России. За его жизнью следят миллионы мальчишек и девчонок. Еще пару дет назад он был никому не известным молодым человеком, выросшим в детском доме, а затем стал записывать хиты с Николаем Басковым, выступать в шоу «Ледниковый период» и сниматься в рекламе.