. Шаман даже мечтать не мог о такой популярности

Билеты на концерты певца Шамана расходятся как горячие пирожки. Певец Ярослав Дронов поблагодарил поклонников за аншлаги. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN в марте даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. До выступлений еще четыре месяца, а билеты в Санкт-Петербурге уже раскуплены под ноль. И осталось не так много мест на концерт SHAMAN в Москве. Певец в микроблоге признался, что не ожидал такого успеха. Он поблагодарил поклонников за такое внимание к его творчеству.«Родные, происходит что-то невероятное… До весны еще почти четыре месяца, а билеты на мой сольный концерт 3 марта 2023 года в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге уже закончились. И не так много мест осталось на концерт в московском «Крокус Сити Холле» 9 марта. Скажу честно, о таком я даже мечтать не мог! Аншлаг — самый дорогой подарок, который может получить артист», — высказался SHAMAN. Певец добавил, что он и его команда на фоне аншлагов приняли решение о дополнительных концертах в обеих столицах. В Санкт-Петербурге добавочное выступление SHAMAN состоится второго марта, а в Москве — 13-го.