. Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шаман даже мечтать не мог о такой популярности

Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Билеты на концерты певца Шамана расходятся как горячие пирожки. Певец Ярослав Дронов поблагодарил поклонников за аншлаги. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN в марте даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. До выступлений еще четыре месяца, а билеты в Санкт-Петербурге уже раскуплены под ноль. И осталось не так много мест на концерт SHAMAN в Москве. Певец в микроблоге признался, что не ожидал такого успеха. Он поблагодарил поклонников за такое внимание к его творчеству.
«Родные, происходит что-то невероятное… До весны еще почти четыре месяца, а билеты на мой сольный концерт 3 марта 2023 года в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге уже закончились. И не так много мест осталось на концерт в московском «Крокус Сити Холле» 9 марта. Скажу честно, о таком я даже мечтать не мог! Аншлаг — самый дорогой подарок, который может получить артист», — высказался SHAMAN. Певец добавил, что он и его команда на фоне аншлагов приняли решение о дополнительных концертах в обеих столицах. В Санкт-Петербурге добавочное выступление SHAMAN состоится второго марта, а в Москве — 13-го.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

Последние новости

В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
В США заявили о ссоре Зеленского с Западом
Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Шаман даже мечтать не мог о такой популярности
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal Engine
Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal
Когда поняла, что впереди два дня выходных
Когда поняла, что впереди два дня выходных
Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Венгрия раскрыла потери своей экономики из-за санкций
Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем
Умер композитор и лауреат «Грэмми» Нед Рорем
7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела повзрослевшая Маша из "Ворониных"
"Они знакомы 2 года": стало известно, от кого забеременела
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Равшана Куркова поделилась фото с подросшим сыном с отдыха на Бали
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе

Топ на сегодня

Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Володин перечислил три примера несостоятельности НАТО
Володин перечислил три примера несостоятельности НАТО

Еще по теме

Певец Шаман представил свой новый клип «Вызов»
Шаман рассказал, как едва не умер
Пригожин объяснил небывалую популярность певца Шамана
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева