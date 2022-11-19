. СК завел уголовное дело после взрыва газа на Сахалине

Следователи устанавливают обстоятельства обрушения части жилого дома в поселке Тымовском Сахалинской области. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности, сообщается в телеграм-канале СК России.

Как сообщала «Парламентская газета», ЧП произошло рано утром 19 ноября в поселке городского типа Тымовское. Предположительно, после взрыва газа в 5-этажном жилом доме обрушились все этажи с первого по пятый. Власти региона сообщили, что найдены 9 погибших, разбор завалов продолжается.

В СК сообщили, что к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата ведомства. А само дело будет передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.



