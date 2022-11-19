. Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам
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Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам

Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам

С приходом холодов многие обновляют гардероб и заполняют его теплыми свитерами и верхней одеждой. Но за такими вещами нужен правильный уход, так как они могут быстро потерять свой первоначальный вид, к тому же часто образовываются катышки. Оказывается, можно продлить жизнь шерстяным вещам, следуя простым и эффективным советам.

Обратите внимание на состав

Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала, что в первую очередь то, как долго будет храниться шерстяная вещь, зависит от ее состава. На ярлыке изделия можно отыскать необходимую информацию. Так, если там указано, что в составе есть мохер, кашемир, ангора или меринос, то вещь можно носить долго.


В случае, если на ярлыке написано “wool”, это означает, что изделие не отличается хорошим качеством. Следовательно, есть большая вероятность, что вы не проносите ее долго и на нем начнут образовываться катышки.

Как продлить жизнь шерстяным вещам

Специалист Оксана Кизилашвили отмечает, что любая одежда может прослужить долго, если за ней правильно ухаживать. Важно следовать тем правилам, которые указаны на ярлыке. Есть шерстяные вещи, которые ни в коем случае нельзя стирать. Более того, их даже нельзя стирать вручную.

Такие вещи ни в коем случае нельзя подвергать контакту с водой. Если одежду можно стирать, то для этого надо использовать только специализированные средства. После стирки вещь из шерсти следует сушить только в горизонтальном положении.


Шерстяные вещи важно правильно хранить. Желательно выделить для них отдельное место в шкафу и не держать рядом с полотенцами, бельем, свитерами, джинсами и т.д.

Можно хранить шерстяные вещи по цвету. Это связано с тем, что если шерстяной свитер красного цвета держать рядом с кофтой фиолетового, то цвет со временем потускнеет и потеряет свой первоначальный яркий вид.

Ни в коем случае не стоит вешать свитера из шерсти на вешалку. В противном случае они потеряют свою форму.

Не забывайте об использовании специальных средств, которые помогут защитить одежду от моли. Хранить шерстяные вещи важно чистыми. Если повесить в шкаф изделие, которое вы некоторое время носили, то есть большая вероятность, что в нем заведется моль.

Шерстяные вещи желательно аккуратно сложить на полочке. В любой момент вы сможете их достать и надеть.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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