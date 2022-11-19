. Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
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Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе

Сукачев рассказал, какие ужасы пережил Иван Охлобыстин на Донбассе
Актер Иван Охлобыстин отправился на фронт с семьей. Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин дружат уже много лет. Хоть певец не единогласен с актером в некоторых политических вопросах, но уважает его смелость. Иван Охлобыстин приехал в Донбасс с женой, дочерью и ее мужем в сентябре, чтобы снимать документальный фильм. Глава ДНР Пушилин удивился решению 56-летнего актера. «Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жены не пускают, а Иван Охлобыстин даже супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя», — делился он. Этим шокирован и друг Ивана — Гарик Сукачев. Ему Охлобыстин в красках поведал, с чем столкнулся на опасной территории.
Ивану выдали пистолет боевой и сказали: «Вы находитесь, ребята, там, где идут военные действия. И вот Иван, дорогой, что ты должен сделать. Ты должен застрелить жену, дочь, этого парня, а потом себя. Потому что плен… вы себе не представляете, что с вами сделает… И две недели человек здесь, с пистолетом… Мы с вами не находились там, а он находился. Охлобыстин многое поведал об увиденном на фронте. «Я вам рассказал чуть-чуть совсем. Я слышал про зверства и видел фотографии зверств», — добавил музыкант в интервью Николаю Солодникову. Исполнитель вспомнил скандальное заявление актера на Красной площади. «А знаете, когда это было выступление? Через два дня. Я никого не оправдываю. Это мой лучший друг, и я имею право, как и вы, относиться к этим словам с ужасом, зная своего друга, любя его до изнеможения, потому что это смелый и отважный человек», — объяснил он в YouTube-канале «Солодников».
# Шоу-бизнес Охлобыстин Иван
По материалам: z-aya

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