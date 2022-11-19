. Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной для мужа
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Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной для мужа

Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной для мужа
Жена актера Сергея Жигунова, Виктория Ворожбит призналась, почему не только на работе, но и дома она старается выглядеть идеально. В прошлом году  Сергей Жигунов заключил официальный брак с журналисткой Викторией Ворожбит. История их отношений громко освещалась в прессе. Во-первых, потому что к Виктории Сергей ушел от законной жены (которую уже бросал ради Анастасии Заворотнюк), а во-вторых, потому что Ворожбит невероятно похожа на ту самую «прекрасную няню», с которой у Жигунова был очень бурный роман. Со временем интерес к паре поугас, поэтому о том, что происходит в жизни Сергея и Виктории знают только те, кто подписан на их соцсети. Ворожбит активно ведет свой блог, где рассуждает на самые разые темы — от стиля до домашнего хозяйства. На днях женщина рассказала, как ее буквально забросали сообщениями в личку. А все из-за утреннего селфи, которым она поделилась на своей странице.
«Мне пишут в директ, мол, утро, а ты уже в макияже и с прической, дура какая-то. Как так можно в напряжении всю жизнь жить? Ради мужика?» — цитирует подписчиц супруга Жигунова. Виктория обратилась к ним со встречным вопросом: почему женщина должна ходить по дому в халате, без макияжа и укладки для «самого главного мужчины в жизни — мужа»? «А для каких-то людей, которых даже иногда не знают — часами наряжаются, ходят по салонам и т.д. И еще. Почему дома все ходят в какой-то странной одежде, а не в красивом и удобном платье, например? Вот искренне не понимаю», — делится мыслями 50-летняя журналистка.
Виктория настаивает — женщине самой должно быть приятно ходить дома свежей и ухоженной: «И про напряжение, когда я красивая — я расслабленная. А вот если буду похожа на Бабу Ягу, тогда реально буду напрягаться». Ворожбит привлекла внимание Жигунова в 2018 году. Они познакомились во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Отношения пара развивались стремительно. В скором времени Сергей перевез новую любовь в Москву из далекого Владивостока, где она проживала с экс-супругом и сыном. Сейчас Виктория работает в корпорации «Роснано», где отвечает за связи с прессой.
# Шоу-бизнес Жигунов Сергей
По материалам: z-aya

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