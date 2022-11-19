. Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной для мужа

Жена актера Сергея Жигунова, Виктория Ворожбит призналась, почему не только на работе, но и дома она старается выглядеть идеально. В прошлом году Сергей Жигунов заключил официальный брак с журналисткой Викторией Ворожбит. История их отношений громко освещалась в прессе. Во-первых, потому что к Виктории Сергей ушел от законной жены (которую уже бросал ради Анастасии Заворотнюк), а во-вторых, потому что Ворожбит невероятно похожа на ту самую «прекрасную няню», с которой у Жигунова был очень бурный роман. Со временем интерес к паре поугас, поэтому о том, что происходит в жизни Сергея и Виктории знают только те, кто подписан на их соцсети. Ворожбит активно ведет свой блог, где рассуждает на самые разые темы — от стиля до домашнего хозяйства. На днях женщина рассказала, как ее буквально забросали сообщениями в личку. А все из-за утреннего селфи, которым она поделилась на своей странице.«Мне пишут в директ, мол, утро, а ты уже в макияже и с прической, дура какая-то. Как так можно в напряжении всю жизнь жить? Ради мужика?» — цитирует подписчиц супруга Жигунова. Виктория обратилась к ним со встречным вопросом: почему женщина должна ходить по дому в халате, без макияжа и укладки для «самого главного мужчины в жизни — мужа»? «А для каких-то людей, которых даже иногда не знают — часами наряжаются, ходят по салонам и т.д. И еще. Почему дома все ходят в какой-то странной одежде, а не в красивом и удобном платье, например? Вот искренне не понимаю», — делится мыслями 50-летняя журналистка.Виктория настаивает — женщине самой должно быть приятно ходить дома свежей и ухоженной: «И про напряжение, когда я красивая — я расслабленная. А вот если буду похожа на Бабу Ягу, тогда реально буду напрягаться». Ворожбит привлекла внимание Жигунова в 2018 году. Они познакомились во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Отношения пара развивались стремительно. В скором времени Сергей перевез новую любовь в Москву из далекого Владивостока, где она проживала с экс-супругом и сыном. Сейчас Виктория работает в корпорации «Роснано», где отвечает за связи с прессой.