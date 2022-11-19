. Светлану Лободу назвали психически больной

Приходько жестко прошлась по певице Светлане Лободе. Артистка пытается продемонстрировать любовь к стране, где родилась и выросла — Украине, однако ни поклонники, ни коллеги по цеху не верят в ее искренность. Особенно жестко по артистке проходится Анастасия Приходько. Исполнительница хита «Твои глаза» покинула страну и теперь поддерживает Украину, куда не приезжала долгие годы, гастролируя по России и Европе. Когда-то певица получала музыкальные премии, была хедлайнером многих музыкальных шоу и считала себя артисткой номер один на российской сцене. Теперь же блондинка говорит на украинском, а въезд в Россию ей запрещен на 50 лет. На днях Светлана с гордостью представила трек «Два незнакомца» на родном языке и назвала себя прежде всего украинской артисткой.Однако патриотизм Лободы не находит отклика у соотечественников и коллег по цеху. Так, например, певица Анастасия Приходько в очередной раз подвергла критике поп-звезду, обвинив ту в двуличии. «Еще скажи, что ты целомудренна. Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности и серьезные психологические проблемы», — отреагировала бывшая подопечная Константина Меладзе. Стоит отметить, что в немилость брюнетки попала не только Светлана. Участница «Евровидения» критикует многих артистов, много лет работавших для русской аудитории, а теперь вернулись на родину. Так, Приходько захейтила Потапа. Шоумен недавно приехал на Украину из Испании. «Когда он начал давать интервью, что, будучи в Испании его записали в тероборону на Украине, я считаю, что это полная ахинея. Он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов, вот и все», — говорила недавно певица в интервью.