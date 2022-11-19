. У Олега Тинькова обчистили виллу в Италии

Больной лейкемией банкир Олег Тиньков отказался от российского гражданства и живет за границей. Итальянскую виллу Олега Тинькова в живописной Тоскане обчистили злоумышленники. Как оказалось, на днях в дом пробрались три человека, действовавшие очень профессионально. Они обошли все охранные сигнализации и смогли вскрыть сейфы. Утверждается, что общая сумма ущерба от налета группировки составила несколько сотен тысяч. Преступники в основном брали ювелирные украшения и часы. Об этом сообщает местное издание La repubblica. Следы взлома обнаружил в четверг утром охранник и сразу же сообщил о случившемся полиции. Сотрудники правоохранительных органов пока не смогли найти преступников по горячим следам.Налетчики, похоже, точно знали, что Тинькова нет в Форте-Дей-Марми. Бизнесмен вместе с женой в момент преступления находились в Мексике. Любопытно, что за день до этого был совершен взлом виллы по-соседству, которая принадлежит россиянке. Правда, в этом случае преступники ушли со скромной добычей. Их спугнули арендаторы, живущие в доме хозяйки. Сам Тиньков это происшествие пока не прокомментировал. Зато недавно он объявил о том, что отказался от российского гражданства. Говорят, что на этот шаг он пошел ради того, чтобы ему не отказывали в лечении за границей. В 2019 году банкиру поставили неутешительный диагноз «лейкемия». Сейчас болезнь находится в ремиссии, но онкология может вернуться.