. Украинцам предложили покинуть страну для экономии электроэнергии

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко считает, что украинцам надо рассмотреть возможность выезда из страны на несколько месяцев для уменьшения потребления электроэнергии. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала ТСН.

Как сообщала «Парламентская газета», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что почти половина энергетической системы страны вышла из строя из-за нанесенных Россией ракетных ударов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 15 ноября, что атака на энергосистему страны в этот день была самой мощной с февраля.

По словам Тимченко, если жители Украины смогут найти альтернативное место жительства на три-четыре месяца, это будет полезно для энергосистемы страны. В частности, это станет гарантией наличия света в больницах, где лечат украинских солдат, агрументировал он.

Также Тимченко отметил, что выезд украинцев из страны позволит сэкономить электроэнергию после повреждения почти 1/2 энергосистемы Украины.