Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Сегодня, 17:15 Вадим Карасев
ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО «Града» по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ведомстве уточнили, что украинские военные выпустили восемь ракет из «Града» по Куйбышевскому району города.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли школу №13 в центре Донецка. В результате обстрела никто не пострадал.
По материалам: lenta.ru