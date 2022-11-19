. Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»

Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО «Града» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ведомстве уточнили, что украинские военные выпустили восемь ракет из «Града» по Куйбышевскому району города.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли школу №13 в центре Донецка. В результате обстрела никто не пострадал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Авторы Disney Dreamlight Valley называют «большим успехом» выпуск игры в Game Pass
Авторы Disney Dreamlight Valley называют «большим успехом» выпуск
Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Наталья Штурм собралась замуж
Наталья Штурм собралась замуж
Что стало с единственной женой Дмитрия Нагиева
Что стало с единственной женой Дмитрия Нагиева
Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной для мужа
Супруга Сергея Жигунова раскрыла секрет, как она остается желанной
"Думают, что не попадут под ответственность?": Екатерина Мизулина предрекла Моргенштерну проблемы
"Думают, что не попадут под ответственность?": Екатерина
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана и России
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана
Светлану Лободу назвали психически больной
Светлану Лободу назвали психически больной
За Аллу Пугачеву вступился Гарик Сукачев
За Аллу Пугачеву вступился Гарик Сукачев
Ксения Собчак краев не видит, заявил известный психолог
Ксения Собчак краев не видит, заявил известный психолог
Бэнкси возмутился продажей своих работ на Украине
Бэнкси возмутился продажей своих работ на Украине
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы
Российские военные уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Топ на сегодня

Помощь для дистанционно обучающихся
Помощь для дистанционно обучающихся
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Как защитить интеллектуальную собственность
Как защитить интеллектуальную собственность
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю,

Еще по теме

По Донецку выпустили ракеты из «Града»
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
СРОЧНО: ВСУ выпустили пакет «Града» по району Донецкой фильтровальной станции