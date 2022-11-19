. В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией
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В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией

В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с РоссиейFAZ: Украина стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с РоссиейСюжетРоссия и НАТО:

Обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гутшкер уличил Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт и прямое столкновение с Россией.

В качестве доказательства он привел стремление президента Украины Владимира Зеленского, главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника обвинить Москву в инциденте с ракетой в Польше. По мнению обозревателя, все они «не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие».

«Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства. Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям», — заявил он.

О падении ракет на территории Польши стало известно вечером 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Американский лидер Джо Байден назвал случившееся в Польше результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Аналогичную версию произошедшего выдвинул польский президент Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский же долгое время отвергал подобные доводы, однако впоследствии несколько изменил позицию и допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло. В Минобороны России уточнили, что удары по целям возле украинско-польской границы не наносились.

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По материалам: lenta.ru

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