. В Италии заявили о провале попытки изолировать Россию в торговле

Вадим Карасев

Итальянский журналист Федерико Рампини: попытки изолировать Россию в торговле провалились

В Италии заявили, что несмотря на введенные санкции попытки изолировать Россию в торговле провалились. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, изоляция страны в мировой торговле не удалась. В ответ на ограничения Москва увеличила товарооборот с Индией, Китаем и рядом европейских стран. Итальянский журналист Федерико Рампини отметил, что российский экспорт в Бельгию, Испанию и Нидерланды вырос на 80, 57 и 32 процента соответственно. Несмотря на все события, Россия осталось ведущим мировым поставщиком природных ресурсов, в том числе зерна, асбеста, железа, никеля, платины, удобрений и многих других товаров, не попавших под санкции. «Российская экономика страдает меньше, чем ожидалось», — заключил автор статьи.

18 ноября власти России дали прогноз по уровню ВВП в 2022 году. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, события второго и третьего кварталов года внесли вклад в снижение отечественной экономики, и в этом году ожидается спад ВВП в пределах 3 процентов.