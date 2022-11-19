В России и мире 19 ноября 2022 года отмечают пять праздников
Во всем мире 19 ноября 2022 года отмечаются Международный мужской день, День туалета. Помимо торжеств международного значения, россияне 19 ноября также отмечают два профессиональных события — День работников стекольной промышленности и День ракетных войск и артиллерии в России.
Мужчин всей планеты 19 ноября стоит поздравить с их праздником
Благодаря доктору Джероме Тилуксингху, который работал в университете Вест-Индии, мир обогатился еще на один праздник — Международный мужской день. Дату торжества доктор установил лично — 19 ноября в честь дня рождения его отца, который для него всегда был примером для подражания.
Данный праздник являет собой крик души о том, насколько важна роль мужчины в семье. Джероме Тилуксингх призывал общество убрать все гендерные нравы в воспитании ребенка. Мужчины имеют такое же право на детей, как и женщины.
Впервые Мужской день отпраздновали жители Республики Тринидад и Тобаго в 1999 году. Затем идею торжества поддержал ряд других государств, среди которых Австралия, Мексика, страны Азии и Европы. Получил поддержку праздник и со стороны ООН. В настоящее время Мужской день отмечают более чем в 60 странах.
В этот день принято проводить различные мероприятия, которые посвящены роли мужчины в обществе. Тему торжества каждая страна может выбрать индивидуально, так же как и способ празднования.
Прогрессивная общественность 19 ноября отмечает День туалета
В 2002 году 19 ноября в Сингапуре состоялась конференция, на которой представители разных стран обговаривали проблемы, связанные с туалетами. Это государство было выбрано не случайно, поскольку выделяется примером чистоты санитарных мест.
На конференции присутствовали представители 200 государств. Они обговаривали и искали концепции для развития туалетного дела, которое играет важную роль для общества и экологии. В итоге, было решено создать Всемирную организацию туалетов, которая, в свою очередь, подала идею об учреждении праздника.
Проблема туалетов связана с тем, что даже в XXI столетии половина населения мира не имеет туалета в доме или вообще не знает об оборудовании, что делает утилизацию нечистот безопасной. Треть школ также не оборудована этой важной комнатой гигиены, что приводит к распространению болезней, ведь школьникам негде даже помыть руки после опорожнения.
Всемирный день туалета был официально утвержден ООН в 2013 году. Организация призвала мировое общество находить решения, чтобы улучшать нормы санитарии в государствах.
Россияне 19 ноября поздравляют с профессиональным торжеством сотрудников ракетных войск и стекольной промышленности
Для России день 19 ноября богат профессиональными торжествами. В этот день принято поздравлять работников стекольной промышленности и сотрудников ракетных войск.
Профессиональное торжество стекольщиков отмечается в России с 2000 года. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения ученого Ломоносова, который является создателем химического производства стекла и фарфора.
Стекло занимает важную нишу в обществе и приводит к развитию экономики государства. В России зарегистрировано более 50 крупных производств по изготовлению стекольной продукции.
Сотрудники ракетных войск и артиллерии России привыкли принимать поздравления с профессиональным праздником с 2006 года. Именно тогда был издан Указ Президента об установлении очередного памятного дня в истории Вооруженных сил РФ.
Дата празднования, 19 ноября, связана с 1942 годом. В этот день артиллерия России сумела разгромить фашистских захватчиков под Сталинградом. Спустя два года, Верховный Совет СССР установил День артиллерии, а еще через 20 лет его переименовали в День ракетных войск и артиллерии. Под таким названием торжество успешно существует уже 60 лет.