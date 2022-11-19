. В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»

Вадим Карасев

Первый вице-премьер РФ Белоусов предрек период «идеального шторма» для мировой экономики

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал предстоящие несколько лет периодом «идеального шторма» для мировой экономики. Заявление члена правительства по итогам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приводит ТАСС.

По словам Белоусова, мировую экономику ожидают сильные потрясения, которые вдобавок усугубляются изменением климата и нерешенными проблемами технологического развития. Речь идет о давно накопившихся негативных трендах, которые проявятся на ограниченном временном промежутке.

Первый подобный тренд, по мнению Белоусова, — рост протекционизма в мировой торговле и блокировка связанных с Всемирной торговой организацией (ВТО) правил, где орган разрешения споров практически перестал работать. Второй фактор связан с огромным долговым навесом — он должен был рассосаться после кризиса 2009 года, однако этого не случилось.

«И этот долговой навес блокирует возможности существенного повышения процентных ставок, ужесточения монетарной политики, которые являются стандартными инструментами подавления инфляции. Потому что повышение процентных ставок приведет к резкому удорожанию обслуживания долга, погашению долга, и это может просто привести к цепочке банкротств крупнейших банков. Сегодня [Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина] Георгиева сказала, что в негативном варианте порядка 30 процентов мировой банковской системы окажется в зоне кризиса — в красной зоне», — пояснил Белоусов.

Первый вице-премьер считает, что между масштабами проблем и инструментами, которые предлагаются для их решения, существует сильный разрыв. По мнению Белоусова, следует сосредоточиться на снятии барьеров, число которых значительно увеличилось. «Это касается и торговых барьеров, и вопросов распространения технологий. Это касается и финансовых ограничений, которые есть. Снятие барьеров — это абсолютно необходимая, но недостаточная вещь», — уточнил министр.

Другим важным и сложным моментом Белоусов назвал восстановление доверия. Третьим фактором член российского правительства считает необходимость сбалансировать климатическую повестку таким образом, чтобы она не препятствовала восстановлению экономического роста. «Сегодня такие попытки делаются, и мы видим по целому ряду направлений, так называемая карбоновая регуляторика, по сути, является скрытым, а иногда и открытым протекционизмом», — добавил Белоусов. Еще одним направлением, решение по которому необходимо принять, Белоусов назвал разблокировку движения инвестиций.

Ранее Белоусов назвал Россию островком стабильности в условиях мировой неопределенности. По его словам, развитие событий в стране прогнозировать проще, чем в мире. При этом, говоря о влиянии мировой рецессии на внешнюю торговлю, Белоусов отметил, что она и так просела. Первый вице-премьер добавил, что существующие ограничения носят в основном логистический характер, а препятствия, связанные с расчетами, он назвал минимальными.