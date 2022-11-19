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В США заявили о ссоре Зеленского с Западом

В США заявили о ссоре Зеленского с ЗападомNYT: разногласия вокруг ракетного инцидента в Польше привели к ссоре Зеленского с ЗападомСюжетМинобороны:

Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, заявил обозреватель Карли Олсон в своей статье для The New York Times (NYT).

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — пишет автор.

По его словам, украинский лидер продолжает настаивать на непричастности страны к случившемуся, что расходится с заявлениями Соединенных Штатов и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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По материалам: lenta.ru

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