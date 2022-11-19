. В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана и России

Вадим Карасев

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана и России

В настоящий момент Иран и Россия представляют «наиболее серьезную, чем когда-либо прежде», угрозу для безопасности Великобритании и всего мира. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил на своей странице в Twitter.

Клеверли также опубликовал ссылку на текст своего выступления на конференции «Манамский диалог» в Бахрейне, в рамках которого, в частности, затронул тему ядерной программы Ирана. Министр отметил, что она «продвинулась вперед сильнее, чем когда-либо до этого», и пообещал, что Лондон вместе с союзниками будет противостоять «иранской угрозе» и производству Тегераном ядерного оружия.

Глава дипведомства отметил, что иранское оружие несет опасность для всего региона, высказав при этом мнение, что страна продает свои беспилотники России для использования в конфликте на Украине.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон отказывается возобновлять ядерную сделку с Тегераном из-за протестов в Иране и предполагаемых поставок иранского вооружения в Россию.