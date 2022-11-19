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Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского

Во Франции призвали прекратить поддержку ЗеленскогоПолитик Дюпон-Энья: Париж должен прекратить поддерживать Зеленского после ЧП в Польше

Французский политик, депутат Нацсобрания и бывший кандидат на пост главы государства Николя Дюпон-Энья заявил, что Парижу следует прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского после его попыток «спровоцировать третью мировую войну». Своим мнением он поделился в Twitter.

«Зеленский, отправляя ракету в Польшу и обвиняя в этом русских, чуть было не спровоцировал третью мировую войну! Прекратим поддерживать этого опасного человека», — призвал он.

По словам политика, единственно возможным решением украинского конфликта является мирный план, который должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса и нейтралитет Украины.

Дюпон-Энья неоднократно выступал за то, чтобы Франция прекратила оказывать помощь Украине. По его словам, французская армия страдает из-за того, что власти слишком усиленно поддерживают Киев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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