Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии
На западе Франции задержаны двое украинцев по подозрению в производстве порнографии с участием семилетнего ребенка. Об этом сообщает AFP.
35-летнего мужчину и 53-летнюю женщину задержали после того, как в больнице, куда они доставили ребенка, медики «обнаружили на телефоне фотографии порнографического характера с участием несовершеннолетнего». Предположительно, обвиняемые являются родственниками ребенка, пишет агентство.
По версии следствия, акты растления совершались «как в Бресте, так и по всей Франции».
Женщину обвинили в «сексуальном насилии в виде инцеста над несовершеннолетним со стороны взрослого родственника». Мужчина обвиняется в недонесении о совершении преступлений в надзорные ведомства.