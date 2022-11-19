. Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии

Вадим Карасев

AFP: во Франции задержали двух украинцев по подозрению в производстве детской порнографии

На западе Франции задержаны двое украинцев по подозрению в производстве порнографии с участием семилетнего ребенка. Об этом сообщает AFP.

35-летнего мужчину и 53-летнюю женщину задержали после того, как в больнице, куда они доставили ребенка, медики «обнаружили на телефоне фотографии порнографического характера с участием несовершеннолетнего». Предположительно, обвиняемые являются родственниками ребенка, пишет агентство.

По версии следствия, акты растления совершались «как в Бресте, так и по всей Франции».

Женщину обвинили в «сексуальном насилии в виде инцеста над несовершеннолетним со стороны взрослого родственника». Мужчина обвиняется в недонесении о совершении преступлений в надзорные ведомства.