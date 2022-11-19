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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТОВСУ обстреляли Донецк и Горловку 12 снарядами «натовского» калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку 12 снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По оперативным данным, три снаряда выпустили по населенному пункту Нетайлово в городе Донецк, еще три попали в поселок Дружба.

«Населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — добавили в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по территории Луганской народной республики (ЛНР). В общей сложности было выпущено 23 снаряда из РСЗО HIMARS.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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